La Guardia Costera de los Estados Unidos interceptó un barco durante una operación de tráfico de migrantes cuando pasaban frente a las costas del sur de Florida.

Juan Carlos Ávila, jefe de vigilancia del sector de la Guardia Costera de Miami, señaló que “Intentar ingresar de contrabando al país a través del entorno marítimo es extremadamente peligroso e ilegal. Con el peligro constante que presentan estas empresas de contrabando, nuestras tripulaciones y agencias asociadas permanecen constantemente vigilantes para proteger vidas y hacer cumplir las leyes federales”.

La embarcación que trasladaba a 15 haitianos y dos ciudadanos de Bahamas. Los cuales 11 hombres y 4 mujeres eran haitianos, mientras que 1 hombre y 1 mujer provenían de las Bahamas.

.@USCG and @CBPFlorida halted a migrant smuggling operation Wednesday, approximately 14 miles east of Haulover Inlet, Florida. More here: https://t.co/yjfRC5oqBD pic.twitter.com/S955mNyH4f

— USCGSoutheast (@USCGSoutheast) August 16, 2020