Llamó al 911 tras escuchar que su papá disparó… nunca imaginó que la víctima era su hermano

El viernes 3 de noviembre, los residentes de un vecindario ubicado en Kendall, quedaron conmocionados tras conocer la trágica muerte de Eric Contreras. El joven de 21 años y estudiante de la Florida International University (FIU) fue asesinado de varios disparos por su propio padre.

Los oficiales del Departamento de Policía del condado de Miami-Dade, detuvieron al responsable identificado como David Contreras de 52 años. El hombre quien accionó su arma contra Eric durante una disputa doméstica, llamó a los oficiales para reportar que había cometido un crimen.

El cadáver del estudiante fue encontrado justo al lado de la puerta de la vivienda y los agentes de seguridad lo declararon muerto en el sitio. Por este hecho, Contreras enfrenta un cargo de asesinato en segundo grado.

Actualmente los detectives siguen indagando sobre el motivo por el que el sujeto tomó esta terrible decisión y terminó con la vida de su hijo. El martes 28 de noviembre, NBC difundió la llamada al 911, donde el hermano de la víctima alertó a las autoridades que algo grave había ocurrido.

En el material se pudo escuchar la desesperación del hombre, mientras intentaba obtener más información del despachador. Hasta ese momento, no sabía si alguno de sus familiares había perdido la vida.

“Estoy enloqueciendo, le han disparado a alguien”

De acuerdo con la publicación hecha por el referido medio, durante la llamada, el sujeto se identificó como hijo de David Contreras. Mientras conversaba, le explicó al operador del 911 que no estaba en casa pero que había recibido llamada de sus padres.

“Creo que algo le pasó a mi hermano. Mi papá llamó y está asustado”, dijo inicialmente.

Luego, mencionó que su madre también le marcó al celular y dijo que alguien había muerto pero no estaba segura de lo ocurrido ya que estaba en Orlando cuando ocurrieron los hechos.

Durante ese momento, la llamada se desconectó pero algunos segundos después volvió a comunicarse con el 911.

“Estoy enloqueciendo. Le dispararon a alguien, no lo sé, mi papá llamó frenéticamente”, exclamó desesperado.

Confirmó que su padre y hermano eran los únicos en casa

En medio de la conversación, el sujeto corroboró que en la vivienda solo estaba su padre y hermano. Acto seguido el despachador le hizo saber que los oficiales de policía estaban en camino a la vivienda para investigar sobre lo sucedido.

“Mi mamá me llamó diciendo que alguien recibió un disparo, dijo que hay alguien muerto. No sé que está pasando, lo estoy intentando, espero que no sea mi hermano”, exclamó en la conversación.

La llamada nuevamente se cortó pero momentos después se comunicó una vez más con el 911. En esta oportunidad, trató de obtener información sobre el estado de su hermano y rogó que le dijeran si seguía con vida.

La policía aún no ha revelado la razón del asesinato

Según la información publicada por NBC, el informe de arresto de Contreras refiere que disparó contra su hijo “varias veces por razones desconocidas”. Durante una segunda audiencia celebrada el 27 de noviembre, el abogado defensor declaró que su cliente es inocente.

La defensa dijo que Eric de 21 años luchaba con su salud mental, lo que a su juicio podría haber sido un factor que motivó al incidente.

El tirador permanece en prisión sin derecho a fianza, su próxima audiencia sobre el caso está prevista para el mes de enero.