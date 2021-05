Fernando Mateo, quien figura como el único candidato republicano a la alcaldía de Nueva York, insta a la restauración del Día Festivo del Día de Colón, además de que el Departamento de Educación lo rescinda.

Indicó que se debe detener el ataque a la libertad de la cultura, al tiempo de indicar que a los niños se les tiene que enseñar habilidades laborales, mientras que los educadores deberían enfocarse en cerrar las supuestas políticas de pánico de los democrátas.

Mateo aseguró que “traicionar nuestra herencia en aras de la corrección política es ofensivo y totalmente innecesario”.

El político reiteró la importancia de salir en defensa de la libertad, así como protegerla, lo que, a su juicio, incluye la restauración del día feriado.

“Siempre debemos DEFENDER LA LIBERTAD y proteger la LIBERTAD … esto incluye restaurar el feriado del Día de la Raza en las Escuelas de la Ciudad de Nueva York”, puntualizó.

Fernando Mateo busca “traer devuelta a la ciudad de Nueva York, por lo que pide apoyo de los ciudadanos para “juntos” hacerlo.

Together we can bring back NYC! I need you. Visit https://t.co/TL1beBBR2Z to see how you can CHIP IN TODAY! Thank you for your support 🙏🏼 #mateothemayor #letsfixnyc #chipin #support pic.twitter.com/cQlMzDq0bk

