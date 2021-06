Mayo se convirtió en el mes más violento que ha visto Jacksonville en lo que va de año 2021, según el experto en seguridad y crimen del medio local News4Jax, Ken Jefferson.

Los registros de News4Jax muestran que en este último mes 45 personas fueron baleadas y otras seis murieron. En total, 175 personas han recibido disparos en Jacksonville este año, incluidos 19 niños y adolescentes.

Solo durante el fin de semana del Día de los Caídos hubo seis tiroteos, desde el sábado por la mañana hasta el lunes por la mañana.

Police are investigating a mud hole off Commonwealth Ave & Pickettville Rd. JSO says several adults arrived at hospital w injuries believed to be related to shooting overnight. Counted 15 evidence markers, shell casings & beer cans. This #MDW alone, 6 shootings in Jax. @wjxt4 pic.twitter.com/HlozmuKfCb

— Brittany Muller (@BrittMullerNews) May 31, 2021