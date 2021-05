Miami comenzará la semana sintiéndose más como la mitad del verano mientras espera el tiempo húmedo necesario en los próximos días.

El clima se sentirá más como junio o julio, ya que las temperaturas del lunes por la mañana estarán entre los 70°F (21°C) y los 80°F (26°C).

Se acerca una brisa del sur-sureste de Miami . Las máximas del lunes por la tarde llegarán a los 80°F (26°C) superiores con la sensación de que las temperaturas eclipsarán fácilmente los mediados de los 90°F (32°C), así que encuentre su lugar fresco.

Just because it's May doesn't mean there can't still be #snow on the map. https://t.co/VDRYE2Dz5k pic.twitter.com/v1reTJCecI

— The Weather Channel (@weatherchannel) May 2, 2021