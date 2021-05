Una misteriosa araña descubierta hace casi una década por el zoológico de Miami fue identificada recientemente como una nueva especie.

De acuerdo con el zoológico de Miami, un cuidador que revisaba las trampas para reptiles en una zona boscosa que rodea las instalaciones en 2012 descubrió por primera vez el arácnido.

Lo cierto es que el cuidador tomó una foto de la araña, la compartió con el Departamento de Conservación e Investigación del zoológico y descubrió que no coincidía con ningún registro existente de las especies conocidas.

Dos años después se encontró otra araña de aspecto similar y se envió a los expertos para su evaluación.

Zoo Miami Helps Discover A Brand New Spider Species In Miami – CBS Miami https://t.co/zYNtwmJxYV via @GoogleNews

— Zoo Miami Conservation (@ZooMiamiConserv) April 14, 2021