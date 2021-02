Una mujer de Luisiana se hizo viral después de compartir su experiencia al usar pegamento Gorilla como alternativa a su laca para el cabello.

Tessica Brown habló con la emisora Kiss 92.5 y narró su situación que la llevó al hospital después de varias semanas con el cabello tieso.

Brown explicó que utilizó el Gorilla Glue cuando su spray Göt2b Glued se agotó, pero cuando intentó lavarlo, “no se movió”. En cambio, su cola de caballo seguía “cada vez más apretada”.

La joven pidió ayuda a sus familiares “Me puse con mis hermanas, me puse con mi madre (…) Todo el mundo intentaba darme diferentes cosas sobre qué hacer para lavarlo, pero después de que pasara ese mes, esto es lo que me hizo llevarlo a las redes sociales”.



Los usuarios le sugirieron que “usara los bastoncillos de algodón y tratara de frotar” su pelo, pero “empezaron a atascarse”, así que hizo un viaje a la sala de emergencias donde una enfermera intentó tratar su pelo con quitaesmalte y agua salina, una experiencia que resultó ser dolorosa.

“Cuando empezó, empezó a arder, así que cogieron el agua salina e intentaron, ya sabes, enfriarlo, pero ardía tanto que mi corazón empezó a latir demasiado rápido…”, explicó Brown. “Me dijo que parecía que podía hacerlo, pero que iba a tardar al menos 20 horas”.

En lugar de pasar todo el tiempo en el hospital, Brown preguntó si podía continuar el tratamiento en casa. El hospital le concedió el permiso y le proporcionó agua salina, quitaesmalte y toallitas, que sigue utilizando para quitarse el pegamento.

Hi there, we are sorry to learn about your experience! We do not recommend using our products in hair as they are considered permanent. You can try soaking the affected area in warm, soapy water or applying rubbing alcohol to the area.

— Gorilla Glue (@GorillaGlue) February 4, 2021