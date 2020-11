Netflix se inspiró en el video vertical de pantalla completa, popularizado por TikTok, para ofrecer una previsualización de contenidos de la plataforma mediante clips cómicos de corta duración.

El feed incluye clips tanto de los originales como de la programación bajo licencia, dice Netflix. También incluye videoclips del actual canal social de Netflix, “Netflix es una broma”, que hoy en día transmite clips, vídeos más largos y otros contenidos sociales a través de YouTube, Twitter, Facebook e Instagram.

La opción de los clips cortos al estilo de TikTok se llamará en Netflix Fast Laughs (risas rápidas). Esta actualización será un nuevo feed para previsualizar contenidos.

Risas Rápidas se asemeja a TikTok en el sentido de que se desliza verticalmente, ofrece videos a pantalla completa y coloca sus botones de compromiso en el lado derecho, por medio de clips que tienen una duración de entre 15 y 45 segundos.

Como muchos de los experimentos de Netflix, el objetivo de la alimentación de Risas Rápidas es ayudar a los usuarios a descubrir algo nuevo para ver.

En lugar de gustar y comentar los videos, como lo harías en una aplicación de video social, el feed está diseñado para animar a los usuarios a agregar programas a su lista de observación de Netflix para verlos más tarde. En este sentido, cumple una función similar a la de “Previsualizaciones” de Netflix, que ayuda a los usuarios a descubrir los programas viendo clips y trailers de programas populares y de reciente aparición.

Además de añadir clips a la función “Mi lista” de Netflix, los usuarios también pueden reaccionar a los clips con un botón emoji de risa, compartir el clip con sus amigos a través de los medios sociales o tocar el botón “Más” para ver otros títulos relacionados con el clip que estás viendo.

Netflix’s gone all TikTok-like with ‘Fast Laughs’ feature?! pic.twitter.com/T760u8Rea5

— Matt Navarra (@MattNavarra) November 12, 2020