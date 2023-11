“Leo”: la película de Netflix ambientada en Florida que protagoniza Adam Sandler

Adam Sandler regresa a la pantalla de Netflix de una manera muy especial. El actor representa un papel poco convencional, pero que tiene la facultad de hacer reír, reflexionar y hasta llorar.

Esta vez Sandler será Leo, un lagarto mascota de una escuela de Florida. El reptil, convencido de que su fin está cerca, busca cumplir sus sueños antes de morir y comienzan sus mejores aventuras.

“Leo” se acaba de estrenar en Netflix y ya está en los primeros lugares. Aunque es un filme de animación, su contenido atrapa a los adultos, por sus guiños a la vejez y al valor que tiene la experiencia y la sabiduría.

La película está ambientada en un salón de clases de quinto grado en Fort Myers, condado de Lee en Florida, según la descripción de la película en Netflix. El actor protagoniza esta comedia musical animada, junto a Bill Burr y otros actores.

Leo es un lagarto de 74 años que se entera de que le queda solo uno de vida. Entonces, hace todo lo posible por escapar del salón de clase donde ha vivido por siempre, junto a su compañero de terrario Squirtle, para viajar a los Everglades.

En su anhelo por conocer el mundo, Leo se aprovecha de que la maestra sustituta obliga a los estudiantes a llevar a las mascotas a sus casas, para salir e intentar escaparse.

In Leo, Adam Sandler is a very old very precious class pet lizard. And I just think that’s nice. pic.twitter.com/m6T9RlroWm

Pero una vez en contacto con los niños, comprende que su misión es guiarlos, como un sabio abuelito, que los escucha y les da consejos. Porque en “Leo”, los lagartos hablan.

A primera vista, se podría catalogar como una historia que rinde homenaje a la tercera edad y al deseo de vivir intensamente. Sin embargo, esta cinta animada también aborda la importancia de la comunicación entre adultos y niños.

After 74 years in a 5th grade classroom Leo is ready to break out and see the world. Adam Sandler and Bill Burr star in Leo now streaming on Netflix. pic.twitter.com/hq8awxhyem

