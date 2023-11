RBD destrona a One Direction en Estados Unidos ¿Cómo lo hicieron?

Dicen que las segundas partes nunca fueron buenas, pero el regreso de la popular banda mexicana RBD demostró todo lo contrario. Cinco de sus seis integrantes – Anahí, Christian, Maite, Dulce María y Christopher – hicieron realidad uno de los máximos anhelos de los fanáticos al regresar a los escenarios con la gira Soy Rebelde Tour.

El recorrido comenzó el pasado agosto en el estadio Sun Bowl de El Paso, Texas, muy cerca de su natal México. Tan emocionados estuvieron los asistentes como los protagonistas, especialmente Anahí quien rompió en llanto al interpretar una de sus canciones icónicas: “Sálvame”.

El tiempo pareció no haber pasado para los rebeldes quienes corearon cada uno de sus temas y recordaron con detalle las coreografías. En cada ciudad visitada se repitió el furor por verlos lo más cerca posible. Algunos rompieron sus alcancías para viajar en el tiempo y convertirse en un colegial con su característico uniforme de camisa blanca y corbata roja.

Dallas, Houston, Chicago, Nueva York, Las Vegas y Los Ángeles estuvieron en el itinerario de la gira que significó otro récord en la historia de la legendaria agrupación mexicana. También marcó un precedente en la industria de los espectáculos. Y es que Soy Rebelde Tour 2023 superó con creces los ingresos de la gira de otra de las bandas más aclamadas del Reino Unido, One Direction.

Los artistas mexicanos lograron recaudar 130,5 millones de dólares en los 30 shows realizados solo en Estados Unidos versus los $81 millones que recaudó la exbanda de Harry Styles con su gira Where We Are Tour celebrada en 2014. Los británicos entonces quedaron destronados del récord que ostentaban con la gira con más taquillera realizada en Estados Unidos.

Volver en el tiempo

Han pasado más de 15 años desde que la banda musical causó furor con la serie juvenil RBD que luego dio paso a la faceta musical. Sus integrantes tomaron rumbos distintos, varios de ellos se convirtieron en padres. También emprendieron carreras en solitario tanto en la música como en la actuación.

Anahí, una de las vocalistas, es madre de dos y esposa de uno de los políticos más reconocidos de México, mientras que Dulce María, la eterna “Roberta Pardo” tuvo una bebita. Maite recientemente se estrenó en la maternidad y no esperó mucho tiempo para volver a subirse a los escenarios. Los galanes de la agrupación se aferran a la soltería aunque han tenido varios romances mediáticos.

“Si supieran lo que estos 5 corazones sentimos al volverlos a ver”, comentó la intérprete de “Sálvame”. Fue una de las canciones más aclamadas en cada parada del recorrido de RBD que finalizará este 1 de diciembre en su natal México.