El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, afirmó este martes 18 de agosto que la organización no enviará una misión de observación electoral a Venezuela para los próximos comicios parlamentarios por considerar que no se cumplen los estándares para que sea un proceso libre, justo y transparente, según difundió elnacional

Por Redacción Miami Diario

En ese sentido, la Secretaría General de la OEA publicó una carta en respuesta a Prociudadanos, que solicitó el 26 de junio información sobre las condiciones necesarias para enviar una misión de observación electoral.

El secretario del organismo, Luis Almagro, reiteró que desde 2015 se ha denunciado el declive de las condiciones democráticas en Venezuela, así como el poco respeto a los derechos humanos de los ciudadanos.

El documento señala que “un proceso electoral en Venezuela no solamente debe ser observado, sino que debe ser acompañado, asesorado y auditado en todo su desarrollo preelectoral, y obviamente los resultados deberán ser auditados. Lamentablemente los trabajos de acompañamiento preelectoral ya deberían haber comenzado desde hace varios meses dado que varias de las condiciones existentes deben ser completamente reconstruidas o su elaboración e implementación recomenzadas desde el principio”, indicó el documento.

Recordó que el CNE no es independiente, existen irregularidades en la participación de los partidos políticos, no hay un patrón electoral confiable, no existen garantías y respeto al voto secreto, tampoco hay equidad en la campaña electoral, entre otros inconvenientes que a su juicio impiden que se lleve a cabo un proceso transparente.

Explicó que el régimen venezolano exige a las misiones de acompañamiento electoral que se apeguen a un plan predeterminado por el CNE.

Almagro consideró que estas limitaciones son inaceptables para poder desplegar una misión de observación electoral en Venezuela.

Comparto la respuesta de la Secretaría General de la @OEA_oficial a @ProCiudadanos sobre las condiciones de las próximas Elecciones en #Venezuela Carta: https://t.co/6pD3Q1f5eT pic.twitter.com/MUMwKu5trY — Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) August 18, 2020

Con información de: elnacional

También le puede interesar: