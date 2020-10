Este viernes en horas de la tarde un peatón en silla de ruedas murió tras ser atropellado por un camión en Hollywood.

El medio local 7Skyforce HD llegó a la escena a lo largo de Hollywood Boulevard, justo al oeste de la Interestatal 95, alrededor de las 04:00 p.m.

Las imágenes aéreas mostraron a los patrulleros de la policía de Hollywood en la escena, y el cuerpo del peatón, que fue declarado muerto en la escena tendido en la carretera.

Los carriles en dirección oeste de Hollywood Boulevard están cerrados mientras la policía continúa investigando.

#BREAKING: Westbound Hollywood Blvd closed at I-95 after pedestrian is struck and killed pic.twitter.com/ckBKvz7oHq

— WSVN 7 News (@wsvn) October 23, 2020