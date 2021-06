La procuradora general Ashley Moody emitió este lunes una alerta advirtiendo a los ciudadanos sobre posibles estafas de caridad asociadas con el colapso del edificio de Surfside.

Hasta los momentos no se han presentado quejas de fraude ante la Oficina del Fiscal General, sin embargo, Moody recordó a cualquiera que done a las víctimas del derrumbe que permanezca alerta y en guardia contra los estafadores que buscan explotar este desastre para beneficio personal.

“Mi corazón se rompe por los afectados por la devastación en Surfside y todos los afectados por este desastre insondable. He visto de primera mano los notables y generosos esfuerzos de organizaciones benéficas legítimas e individuos que ayudan a las familias afectadas. Sin duda, la gente quiere ayudar a sus compatriotas floridanos afectados por esta catástrofe, pero tenga cuidado con los malos actores que intentan aprovecharse de los donantes generosos”, señaló.

