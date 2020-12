Rebekah Jones, la científica que creó el portal de datos del coronavirus del Departamento de Salud de Florida, y fue botada por no querer manipular los datos del estado, publicó un video en Twitter donde muestra a la policía del estado allanando su casa.

La científica Rebekah Jones es la ex científica de datos del Departamento de Salud que construyó el muy elogiado tablero COVID-19 de Florida antes de ser despedida. porque se negaba a ” manipular datos “.

Jones fue despedida de su trabajo como directora de Sistemas de Información Geográfica del Departamento de Salud de Florida el pasado mes de mayo.

Ayer en un tuit, Jones denunció que la policía estatal entró a su casa para llevarse todo su “hardware y sus equipos tecnológicos”.

Ella afirmó que los oficiales tenían una orden judicial para su computadora después de que el Departamento de Salud presentó una queja.

Jones comentó que la policía la apuntó con una pistola frente a sus dos hijos y su esposo.

En otro tuit de la científica se lee: “Si Desantis pensó que apuntarme con un arma a la cara era una buena manera de hacer que me callara, está a punto de descubrir lo equivocado que estaba. Mañana tendré una computadora nueva. Y luego volveré a trabajar”.

If Desantis thought pointing a gun in my face was a good way to get me to shut up, he's about to learn just how wrong he was.

I'll have a new computer tomorrow.

And then I'm going to get back to work.

If you want to help, my website is still at https://t.co/JbQtrVbRuv

— Rebekah Jones (@GeoRebekah) December 7, 2020