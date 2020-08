Dos personas murieron a tiros y otra resultó herida en el presunto ataque de un justiciero armado durante una tercera noche de protestas en Kenosha por el tiroteo de la policía contra el hombre afroamericano Jacob Blake, quien según su familia, quedó paralizado de la cintura para abajo.

El presunto justiciero que habría visto en un video de teléfono celular abriendo fuego en medio de la calle con un rifle, supuestamente fue detenido por las autoridades, de acuerdo con varios medios. NBC News no ha podido confirmar esta información.

Este miércoles, el presidente Donald Trump anunció en Twitter que enviarán a agentes federales y a la Guardia Nacional a Kenosha “para restaurar la ley y el orden”.

“No apoyaremos el saqueo, los incendios provocados, la violencia y la anarquía en las calles estadounidenses”, tuiteó el mandatario.

…TODAY, I will be sending federal law enforcement and the National Guard to Kenosha, WI to restore LAW and ORDER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2020