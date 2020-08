Este martes Laura se convirtió en huracán al trasladarse por el Golfo de México, lo que ha provocado vientos sostenidos de 85 mph.

Mantiene una actividad a más de 400 millas al oeste y suroeste de Cape Coral, 435 millas al sureste de Lake Charles, Louisiana y 465 millas al sureste de Galveston, Texas.

“Laura se convirtió en un huracán con vientos máximos sostenidos de 120km/h, con rachas más fuertes” y “se pronostica un fortalecimiento significativo en las próximas 48 horas (…) se espera que Laura sea un huracán mayor cuando toque tierra”, afirmó el boletín del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

El último aviso a las 08:00 p.m. de este martes muestra que Laura todavía se mueve hacia el oeste-noroeste a 17 mph.

El suroeste de Florida, no será afectado por el huracán Laura, pero desafortunadamente para la costa norte del Golfo, se convertirá rápidamente en un gran huracán, con vientos de hasta 115 millas por hora antes de tocar tierra el miércoles por la noche o jueves por la mañana temprano a lo largo de las fronteras de Louisiana y Texas.

Se han implementado avisos tropicales desde el sureste de Louisiana hacia el sureste de Texas, incluida una advertencia de huracán para Galveston, Texas y Lake Charles, Louisiana.

Clickable graphics are being created by local @NWS Weather Forecast Offices in the path of #Laura, giving you the local risk of strong winds, storm surge, flooding rains, and tornadoes. Click the "Threats and Impacts" tab on this page: https://t.co/O3VoqUW05c pic.twitter.com/QElLyMKphK

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) August 25, 2020