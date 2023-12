Protesta pro-Palestina tomó las inmediaciones del Art Basel Miami

Las puertas de la importante feria artística Art Basel abrieron en el Miami Beach Convention Center para reunir a artistas y galerías de todo el mundo. Pero en su tercer día de actividades, un grupo propalestinos aprovechó la ocasión para organizar una protesta en contra de Israel y la guerra en el Medio Oriente.

El conflicto entre Hamás e Israel, que se continúa agravando y cobrando la vida de mujeres y niños, movilizó a al menos una decena de manifestantes, quienes alzaron la voz con la actividad “Let Palestina Live” .

La Policía de Miami Beach debió interceder para impedir la protesta que causó tensión en medio de la importante feria de arte. En los videos compartidos desde la plataforma X se vio el momento en el que varias mujeres gritaban consignas luciendo la tradicional kurfiya. También ondearon la bandera de Palestina en señal de apoyo.

Los agentes policiales realizaron varias detenciones. En la escena una mujer llevó esposas y fue transportada en la patrulla oficial mientras se escuchaban algunas voces de apoyo entre los presentes.

En uno de los videos difundidos en redes por @fox_sheldon se vio el grupo que llevaba carteles contra la guerra en la Franja de Gaza y varios con cifras de las víctimas mortales, a la fecha más de 20.000. También clamaron por la ayuda de Estados Unidos en el conflicto bélico.

Una vez neutralizada la protesta el departamento de policial local emitió un comunicado en sus redes sociales donde aclaró la situación. También se confirmaron dos detenciones por el suceso.

One 1 of 2 arrests made at the “Let Palestine Live” demonstration in front of the main doors at Art Basel and the Miami Beach Convention Center. Charges for arrestees: disorderly conduct, resisting arrest w/out violence for 1 and resisting w/out violence for the other. @wsvn pic.twitter.com/xKUTfosFBl

— Sheldon Fox-7 News (@fox_sheldon) December 8, 2023