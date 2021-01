La edición 55 del Super Bowl está a la vuelta de la esquina, pero aún hay detalles que aún no han sido develados y cada día que pasa genera mayor incertidumbre.

En esta ocasión la final de uno de los eventos más vistos en los Estados Unidos se llevará a cabo en el Raymond James Stadium de Tampa Bay, el próximo 7 de febrero.

Informaciones reseñadas en varios medios de comunicación norteamericanos han indicado, que la NFL seguirá implementando los mismos protocolos de bioseguridad en el Super Bowl, los cuales se aprobaron al inicio de la campaña, para prevenir el Covid-19.

El Doctor Allen Sills, médico de la NFL, hizo algunas aseveraciones de lo que podría ocurrir en el Súper Bowl.

“Creo que se parecerá mucho a lo que hemos visto a lo largo de la temporada, que es el uso de máscaras por parte de todos, la distancia física, todas las medidas que implementamos para mitigar y reducir los riesgos”, expresó Sills.

