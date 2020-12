Desde que comenzó la pandemia, el dueño de una farmacia de Wellington dijo que la gente se ha apresurado a comprar un artículo en particular, un oxímetro de pulso.

Por Redacción MiamiDiario

“Desde marzo, he vendido probablemente alrededor de 5.500 de ellos y no sólo al público en general de nuestra comunidad aquí en Wellington, sino también a las farmacias de todo el país“, dijo Johnny Meier, dueño de la farmacia My Community, quien vende el pequeño dispositivo que mide el nivel de oxígeno en la sangre.

Dijo que ha estado vendiendo los pequeños dispositivos durante años, normalmente vendiendo uno cada pocos meses antes de que empezara la pandemia.

Pero las cosas cambiaron este año, debido a que COVID-19 afecta al sistema respiratorio, los clientes comenzaron a comprar oxímetros de pulso.

¿Pero quién debería usar el dispositivo?

El doctor Luis Peña-Hernández, un neumólogo del condado de Palm Beach, compartió algunos consejos.

“Si usted es un paciente que tiene una condición pulmonar crónica y necesita revisar la saturación de oxígeno de manera regular porque es susceptible de requerir oxígeno, o pacientes que van al hospital frecuentemente por condiciones pulmonares, entonces usted debería tener un oxímetro de pulso”, dijo Peña-Hernández.

Las personas que tienen un caso confirmado de coronavirus deberían considerar la posibilidad de adquirir uno de los dispositivos.

“Si usted es una persona a la que se le ha diagnosticado recientemente, por ejemplo, con COVID-19 o con neumonía, y se le recomienda estar en casa, podría ser útil comprobar su saturación de oxígeno en esa circunstancia particular”. Porque si se reduce, puede ser una indicación para buscar atención médica”, dijo Peña-Hernández.

El doctor dijo que es mejor preguntarle a su médico si necesita uno.

Con información de Wptv

También le puede interesar

¡Pero Sebas!: Alumno fue sorprendido recibiendo clase virtual acostado en su cama

La industria manufacturera sigue entre los cinco principales empleadores de EE.UU

¡De infarto! Jennifer López se fotografía en la piscina de su nueva casa de Miami