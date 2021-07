El Servicio Geológico de Estados Unidos midió otro incidente, que catalogó como una “explosión experimental”, en la costa de Florida este viernes, el cual alcanzó 3.9 en la escala de Richter.

La explosión fue realizada específicamente a unas 100 millas al noreste de Daytona Beach, dijo el medio Stripes.

Es la misma calificación de lo que ocurrió el 18 de junio cuando la Armada detonó una “explosión experimental” de prueba cerca de su nuevo portaaviones, el USS Gerald R. Ford.

Esa detonación vino de un explosivo de 40,000 libras que sacudió las cámaras que filmaban el evento, el primero de varios Ensayos de Choque Full Ship planeados.

Es un nuevo portaaviones que está pasando por los pasos finales necesarios antes de que la Marina pueda aprobar su despliegue.

