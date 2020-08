Después de meses de especulaciones, US Weekly ha reportado que la reconciliación entre Khloé Kardashian y Tristan Thompson es un hecho e incluso, tendrían planes de tener otro bebé.

Por redacción MiamiDiario

Varias fuentes cercanas a la pareja le dijeron a la editorial que, “Khloé tiene la esperanza de que Tristan haya cambiado para siempre y seguirá creciendo y siendo el gran y leal socio que ha sido a lo largo de su tiempo juntos durante la cuarentena”.

Aislarse en su casa en Los Ángeles con Kardashian, de 36 años, y su hija de 2 años en medio de la pandemia de COVID-19 ha ayudado a sacar un lado diferente de Thompson, de 29 años, quien engañó a la estrella de Keeping Up With the Kardashians con varias mujeres en el pasado.

“El hecho de que Tristan no haya estado trabajando o no haya podido pasar el rato con sus amigos y otros atletas que anteriormente han sido una influencia negativa, ha sido genial para su relación”, explica la fuente. “Pero cuando las cosas vuelvan a la normalidad, ¿quién sabe qué pasará?”

Según una segunda fuente, la reconciliación de la pareja ha llevado a discusiones sobre su futuro juntos. “A Khloé le encantaría darle un hermano a su hija True porque está en la edad perfecta”, nos dice la fuente, y señala que el jugador de los Cleveland Cavaliers, mientras tanto, “está tratando de ser transferido a un equipo de Los Ángeles / California”.

En abril de 2018, se supo que Thompson había engañado a una Kardashian entonces embarazada con varias mujeres. Aunque Kardashian decidió quedarse con él en ese momento, terminó cancelando su romance 10 meses después después de que lo atraparan besando a la entonces mejor amiga de Kylie Jenner, Jordyn Woods.

Desde entonces, la pareja ha pasado de largo y, según los informes, han estado juntos en cuarentena desde marzo.

Con información de pinkvilla

