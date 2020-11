Este miércoles11 de noviembre la plataforma de videos, Youtube, registró una caída en gran parte de Latinoamérica, EE.UU., y Europa.

A través del hashtag #YouTubeDown, miles de usuarios denunciaron el incidente que provocó que al menos 94 % de los usuarios presentaran inconvenientes al momento de cargar los videos, mientras que una minoría tuvo problemas al momento de acceder al sitio web y subir contenido, informó el portal Down Detector.

“Nuestro equipo está al tanto de los problemas en la plataforma, y está trabajando en una solución”, señaló la compañía en un comunicado.

Algunos usuarios utilizaron la red social Twitter para expresar su frustración por la caída mundial del servicio:

Anyone else having problems with YouTube? pic.twitter.com/XiD8Z5qIQ3

What’s wrong with youtube today? Am I the only one with this problem?

I can’t stream @RBW_MAMAMOO huhuhu pic.twitter.com/OHnvDI8Ee4

— rish 🐹 | STREAM AYA & DINGGA (@byulmooon) November 12, 2020