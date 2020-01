Residente de Miami se graduó del entrenamiento de astronautas de la NASA

Un hombre residente de Miami se encuentra entre el selecto grupo que se graduó después de dosaños del entrenamiento de astronautas de la NASA.

El Francisco «Frank» Rubio, un teniente coronel del ejército de los Estados Unidos, pasó los últimos dos años completando un entrenamiento básico para ser elegible para el vuelo espacial, incluidas las misiones a la Estación Espacial Internacional, la Luna e incluso Marte algún día.

La ceremonia de graduación se llevó a cabo este viernes en el Centro Espacial Johnson. Es la primera clase en graduarse bajo el programa Artemis, que tiene como objetivo enviar al próximo hombre y primera mujer a la luna para 2024.

Rubio se encuentra entre los 11 candidatos que participaron en la capacitación. Anteriormente se graduó de Miami Sunset Senior High y obtuvo una licenciatura en relaciones internacionales de la Academia Militar de los Estados Unidos en West Point, Nueva York.

Acumuló más de 1.100 horas de experiencia como piloto de helicóptero Blackhawk, así como «600 horas de combate y tiempo de peligro inminente», según la NASA .

Antes del comienzo del entrenamiento, Rubio era cirujano del 10 ° Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército en Fort Carson, Colorado.

El administrador de la NASA, Jim Bridenstine, dijo que el grupo fue seleccionado en 2017 de un grupo de 18,000 solicitantes.

