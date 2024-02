¿Rocky Balboa se muda a Florida? La familia Stallone sorprende a todos

El actor Sylvester Stallone está a punto de darle un giro a su vida tras tomar una importante decisión junto a su esposa, Jennifer Flavin. Aunque muchos especularon que la pareja nuevamente podría estar lidiando con dificultades, la verdad es que ambos caminarán juntos hacia otra dirección lejos de California.

Durante el estreno de la segunda temporada de la serie ‘The Family Stallone’ de Paramount+, los fanáticos quedaron en shock tras conocer que la familia se mudará a Florida. El actor que le dio vida al icónico personaje de ‘Rocky Balboa’ dijo estar listo para dejar el Estado Dorado de forma permanente.

“Después de una larga y dura consideración su madre y yo hemos decidido que es hora de seguir adelante. Así que nos vamos a Florida”, dijo Stallone a sus hijas Scarlet, Sistine y Sophia durante una cena familiar.

Por su parte, Flavin reconoció que ambos se quedaron con el “nido vacío” puesto que Sophia y Sistine vivirán en Nueva York. Mientras que Scarlet estará cursando estudios en la Universidad de Miami y dejará la casa de sus padres próximamente.

“Crié a nuestras tres hijas en California pero ya no estarán más allí. Así que necesitaba un gran cambio y Sly lo aceptó”, dijo la esposa de Stallone.

En la segunda temporada de The Family Stallone, el actor de ‘Rambo’ reconoció que no le gustó la idea de mudarse inicialmente.

“Tenemos muchas raíces en California así que no es una transición fácil a Florida. Sin embargo, Jennifer realmente tenía su corazón puesto en ello. Así que me rendí”, dijo el artista.

La decisión de los Stallones de mudarse a Florida se produjo tras la reconciliación de la pareja después de que Jennifer solicitara el divorcio en agosto de 2022.

De acuerdo con un reporte hecho por NBC, un expediente reveló que ambos decidieron resolver todos sus conflictos en torno a la disolución del matrimonio.

Aunque en el transcurso del episodio de la serie el actor alegó que la decisión no es simple, su esposa afirmó que siempre es bueno comenzar de nuevo.

Por su parte, la esposa del gobernador, Ron DeSantis, Casey, celebró a través de su cuenta en la red social X que la familia se mudará al estado del sol.

“Además de respetar y proteger el derecho constitucional que Dios te ha otorgado a ser libre, también puedes comprar pasta de dientes sin que un guardia armado en CVS te la desbloquee”, escribió la primera dama.

Welcome to the Free State of Florida!

In addition to respecting and protecting your God-given, constitutional right to be free, you can also buy toothpaste without having an armed guard in CVS unlock it for you 🙌

pic.twitter.com/bSiZiLj2wJ

— Casey DeSantis (@CaseyDeSantis) February 23, 2024