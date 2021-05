Universal Orlando Resort anunció este jueves que aumentará el salario mínimo inicial en el complejo de parques temáticos de Florida a 15 dólares la hora.

Los salarios más altos se aplican tanto a los trabajadores a tiempo completo como a los trabajadores a tiempo parcial a partir del 27 de junio.

El portavoz de Universal, Tom Schroder, dijo en un correo electrónico a The Associated Press que el aumento salarial se aplica solo al resort de Florida y no a sus otros parques.

Sin embargo, otros empleados de los 21.000 que laboran para la compañía, también obtendrán aumentos salariales. Esto según los requisitos del trabajo y su tiempo en el resort, dijo la empresa.

El resort ahora está contratando a miles de trabajadores para lo que se espera sea un verano ajetreado impulsado por la demanda acumulada de la pandemia.

“Estamos entusiasmados con nuestro futuro y queremos miembros del equipo que estén entusiasmados de ser parte de ese viaje”, dijo John Sprouls, director administrativo de Universal Orlando Parks & Resorts.

“Se trata de cuidar tanto a los miembros de nuestro equipo actual como a los que se unirán a nuestro equipo”, aseguró.

Aunque es un importante incremento de salario, algunos señalan que los trabajadores de Universal no están sindicalizados.