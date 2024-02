Miami toma nota: No hubo homicidios en Sarasota el año pasado

La ciudad de Sarasota, en el suroeste de Florida, se ha convertido en ejemplo e inspiración para todo el estado, luego de que anunciara su segundo gran hito de seguridad: no se registró un solo homicidio durante el 2023.

La primera vez que lograron tal hazaña fue en el año 1967, durante la administración del presidente Lyndon B. Johnson, por lo que este récord histórico es digno de admiración, orgullo y respeto por parte de todos los condados de la entidad.

El Departamento de Policía de Sarasota (SPD, por sus siglas en inglés) reveló esta impresionante estadística durante la reunión de la Comisión Municipal del lunes 19 de febrero.

El jefe de la unidad, Rex Troche, resaltó que los crímenes violentos cayeron un sorprendente 16.2% el año pasado, con reducciones significativas en asaltos agravados, robos, hurtos y robos de vehículos motorizados.

Sarasota Police Make History with Homicide-Free 2023: Record-Breaking Year of Safety with Sharp Decline in Part I Crimes🚓 For the first time since 1967, no homicide was reported in the @CityofSarasota for a full calendar year.

Read the full news release: https://t.co/OrJ56jWzd3 pic.twitter.com/2sRzfQQ8tn

— Sarasota Police Department (@SarasotaPD) February 20, 2024