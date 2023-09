¿Se puede abordar un avión en EE.UU sin tener ID?

Todos los residentes de Estados Unidos deben contar con sus documentos legales al momento de abordar un avión, sin importar que el destino esté dentro o fuera de las fronteras del país. Sin embargo, si alguno enfrenta alguna dificultad como la pérdida de la tarjeta de identificación estatal (ID), aún podría tomar un vuelo doméstico.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) declara en su página web que aquellas personas que olvidaron o extraviaron su ID, no tienen problemas para viajar dentro del país. En su reemplazo, deben entregar otro documento que permita corroborar su identidad ante las autoridades.

Los pasajeros que no cuenten con su tarjeta, deben notificarlo a la aerolínea para que estén al tanto del caso. Posteriormente, tendrán que solicitar el formulario 415 de la TSA para que proceda la certificación de identidad del pasajero.

Las personas que estén en medio de estas circunstancias, pueden presentar una serie de documentos que tengan fotografía válida y refleje el nombre completo.

Las tarjetas de crédito a nombre del afectado, documentos de vacunación, carnet de membresías o afiliaciones. También aplica licencia de conducir, identificación militar, pasaporte estadounidense o recetas médicas que reflejen el nombre completo.

Tarjetas de viajero confiables del DHS (Global Entry, NEXUS, SENTRI, FAST), Identificación del Departamento de Defensa, incluidas las emitidas a dependientes y tarjeta de residencia permanente.

El funcionario de la TSA solicitará que el viajero complete todo el proceso que incluye la recopilación de información personal. Los pasajeros deben proporcionar nombre, dirección de residencia actualizada y otros datos que las autoridades consideren necesarias.

Si no existe ningún problema, el usuario ingresará al punto de control de abordaje. Los agentes de TSA podrían incluir una requisa y control de equipaje de mano adicional para mayor seguridad.

En caso que el viajero no pueda confirmar su identidad, no desee colaborar y aportar datos importantes o no proporciona un documento adecuado, no podrá abordar el avión.

Es preciso destacar que esta alternativa solo aplica para vuelos domésticos dentro del territorio de los Estados Unidos. Los viajes internacionales requieren un mayor control de identificación y los pasajeros deben portar su documentación completa incluyendo el pasaporte vigente.

La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) hace la salvedad que a partir del 7 de mayo de 2025, las personas que planean usar la identificación o licencia emitida por el estado, deben estar en la categoría Real ID.

Es decir que ambos documentos deben tener una estrella en la esquina superior derecha, para que sea válido volar dentro del país.

Cualquier información adicional sobre vuelos, identificación y otros puntos de interés visite la página web oficial de la TSA.

NEWS: TSA published a Notice of Proposed Rulemaking that would allow the continued use of mobile driver’s licenses (mDL) at TSA airport security checkpoints beyond the 2025 REAL ID implementation deadline.

More details: https://t.co/U7agYpyVtJ pic.twitter.com/lrE0qLbCvu

— TSA (@TSA) August 30, 2023