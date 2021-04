El departamento de Transporte de Miami-Dade permitirá que más pasajeros aborden las unidades públicas, medida que se ejecutará a partir de este domingo 25 de abril, debido a la reducción de las restricciones impuestas para evitar los contagios de Covid-19, por lo que también informaron cuántas personas abordarían por tipo de transporte.

COVID-19: Beginning Sun., April 25, limited capacity & social distancing requirements on transit vehicles will be eased. Operators will continue to monitor loads & make adjustments. Remember that face masks remain a requirement while riding on & waiting for transit vehicles.

En este sentido, los conductores de Metrobus podrán recibir más pasajeros, al aumentar la capacidad a 36 para los autobuses que posean 40 pisos, mientras que los tengan 60 pies, permitirán el abordamiento de hasta 57 usuarios.

En cuanto al Metrorail, 50 pasajeros por vagón de tren podrán abordar.

En otro de los tuits, del MDT, el organismo reitera el aliviamiento de las restricciones de abordamiento de usuarios a las unidades públicas, al tiempo de instarlos a continuar con las medidas de bioseguridad.

COVID-19: Reminder that we’ve eased capacity restrictions on board all transit vehicles, including Metrobus, Metrorail, and Metromover. Please continue to wear your face mask while riding and waiting and practice safe social distancing whenever possible.

— Miami-Dade Transit (@IRideMDT) April 25, 2021