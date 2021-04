Tras un exitoso plan de vacunación contra el Covid-19, el condado de Broward levantó algunas restricciones desde este viernes.

El anuncio fue hecho por el alcalde del condado, Steve Geller, quien ofreció cifras de las personas que han recibido sus dosis de protección contra el virus que ha causado estrago a nivel mundial.

“Hemos alcanzado hoy una tasa de vacunación del 50%, de adultos en el condado de Broward”, dijo Geller en una rueda de prensa.

Actividades al aire libre abiertas en Broward

Una de las restricciones que levantó fue las actividades al aire libre, en todo el condado.

Además que se podrá dejar de utilizar el tapabocas en algunos sitios, en donde no sea necesario.

“Ya no necesita usar máscaras, si está jugando golf, no necesita usar máscaras. Ahora puede tocar el pasador y los rastrillos, los postes, etc. ”, dijo Geller.

Broward County Opens Door To Ease COVID Restrictions https://t.co/lOjGtiW6g4 — Luv Miami (@Luv_Miami) April 24, 2021

Alta tasa de contagiados

A pesar que el plan de vacunación ha funcionado en Broward, a las autoridades les preocupa que haya un repunte en los casos positivos de Covid-19.

Por eso es que las actividades no se han abierto en su totalidad, hasta que gran parte de la población esté inmune y sea vacunada.

El alcalde espera que las personas a pesar de este leve cese de restricciones, siga cumpliendo con las medidas de bioseguridad.