¿Qué actividades tendrá el crucero de Taylor Swift que zarpará desde Miami?

Taylor Swift es una de las estrellas más queridas de la música. La chica “indie” se ha convertido en un fenómeno mediático que impone récords por donde pasa e inspira a fanáticos más allá de sus canciones con letras optimistas. Sin duda, ha desatado una “fiebremanía” inusual que la ha llevado a todas partes del mundo y próximamente a altamar.

La intérprete de “Enchanted” inspira una idea que los “switfies” agradecen: el primer crucero temático totalmente dedicado a la cantante. El creativo viaje ‘In My Cruise Eras’, que partirá el 21 de octubre de 2024 desde el Puerto Miami, cuenta con un entretenido programa de actividades para disfrutar al máximo durante los cuatro días de travesía por el Caribe.

La expectativa de los fanáticos está en su máximo nivel, ahora que la famosa está de gira por Latinoamérica con su The Eras Tour, que también llegará a la ciudad de Miami, poco antes de la partida del primer viaje programado por la empresa turística Marvelous Mouse Travels.

Todo está planificado para una verdadera experiencia “swiftie”. Si bien la cantante no estará presente ni promueve el crucero temático tal como aclaró la empresa organizadora, cada detalle en el barco ‘Allure of the Seas’ esta inspirado en sus canciones y estilo de moda, incluyendo las populares pulseras de la amistad.

Cóctel de bienvenida para los fans de Taylor Swift

‘In My Cruise Eras’ será un punto de encuentro para los verdaderos fanáticos de Taylor. El emocionante viaje incluye un divertido recibimiento con bebidas coloridas y brillantes muy al estilo “glam” de la cantante. El recorrido con paradas en la paradisiaca Bahamas tendrá espacio para disfrutar de los cocteles y brindar por la aventura a bordo.

Fiesta de baile temática

Las canciones de Taylor toman protagonismo en esta actividad pensada para disfrutar a más no poder. La invitación es a recrear los estilos que la famosa intérprete impone con sus videos como “Shake it off”, que fue uno de los más vistos en Youtube. La creatividad no tiene límites a bordo de la experiencia donde todos disfrutarán de trajes coloridos, accesorios y pelucas.

Intercambio de las “pulseras de la amistad”

Una tendencia muy seguida por los fanáticos de Taylor son las “‘friendship bracelets” o pulseras de la amistad, una idea surgida precisamente de su canción “You’re on Your Own, Kid”: “Haz pulseras de amistad, aprovecha el momento y saborea”. Estos accesorios están llenos de color y lindos mensajes de amor y solidaridad.

Karaoke temático

Las canciones de Taylor Swift son las protagonistas del crucero temático. Desde el abordaje hasta la última parada la música de la famosa estará presente aunque en la voz de sus fanáticos. Quienes se animen podrán demostrar su talento vocal y cuánto sabe de sus éxitos musicales como “I Can See You”, “Daylight” y “Blank Space”.

Curiosidades de Taylor

¿Cuál es el postre favorito de la cantante? ¿Cuál es su número favorito o cuántos instrumentos musicales toca? Esta actividad a bordo de ‘In My Cruise Eras’ es una reto a los verdaderos “swifties” quienes demostrarán qué tanto saben de su estrella. Taylor es una caja de sorpresas y en esta aventura sobre el mar muchos descubrirán detalles muy entretenidos de su vida.

Outfits de las Eras nocturnas

El crucero temático cierra con una de las actividades más creativas, la noche de outfits de las Eras nocturnas, el décimo y más reciente álbum de la famosa. Los participantes podrán recrear los atuendos más icónicos de la cantante en esa etapa de su carrera, muchos caracterizados por el color y las lentejuelas.

‘In My Cruise Eras’ ya tiene fecha de partida, el 21 de octubre de 2024, y una programación distinta para cada jornada.

Día 1: Partida desde el Puerto de Miami.

Parada 2: Día en Nassau, Bahamas.

Día 3: Un día de diversión en Coco Cay.

Parada 4: Aventura en el mar.

Día 5: Llegada al Puerto de Miami.

¿Cuáles son los precios del crucero de Taylor Swift?

El crucero temático de Taylor Swift agotó su primera fecha de viaje, aunque ya prepara una segunda. Es una experiencia completa para los fanáticos que incluye alojamiento en camarote. La habitación más sencilla cuesta 1.573 dólares; la que tiene balcón al interior del barco unos 1.993 dólares, y finalmente, la habitación con vista al mar por $2.109 dólares.

El paquete además ofrece cenas en el comedor principal, buffet y el acceso a todos los espectáculos y actividades temáticas. Se recomienda llevar el pasaporte y documentación vigente y en especial muchas ganas de disfrutar. ¡Este crucero es para todos los fans!