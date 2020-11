Twitter está trabajando para expandir el uso de sus etiquetas de “información errónea” en tweets engañosos. La compañía desarrolló una nueva característica que haría aparecer una etiqueta de “información engañosa” cuando un usuario intenta darle “me gusta” a un tweet que ha sido etiquetado como información engañosa.

La característica fue descubierta por la ingeniera, Jane Manchun Wong, quien confirmó que la adición no impide que a la gente le guste un cierto tweet, sino que ralentizaría todo el proceso y potencialmente desalentaría a los usuarios. “Twitter está trabajando en la advertencia de desinformación sobre los gustos, al igual que los de Quote Tweets/Retweets”.

Una advertencia similar aparece hoy en día cuando los usuarios intentan volver a retwittear mensajes etiquetados como que contienen información errónea.

Incluso Twitter confirmó los cambios que Wong twitteó, y dijo que lo iba a implementar en un futuro próximo, sin un plazo establecido en cuanto a cuándo podría aplicarse. “Nuestro objetivo es dar a la gente el contexto y las herramientas necesarias para encontrar información creíble sobre nuestro servicio, sin importar el tema o dónde están viendo el Tweet”, señaló un portavoz de Twitter.

Twitter is working on misinformation warning on Likes, just like the ones for Quote Tweets / Retweets pic.twitter.com/BLlmaw5RZK

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) November 9, 2020