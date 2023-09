Tiburón desfigura rostro de surfista en New Smyrna Beach

Florida es conocida por sus playas de aguas cálidas, el gran ambiente para el disfrute de los bañistas y sus buenas olas para surfear. No obstante, otra realidad es que cuando nadas en las costas del estado, tienes el doble o más posibilidades de que te ataque un tiburón que en el resto del país, de acuerdo con cifras del resumen anual de ataques de tiburones en todo el mundo del Florida Museum.

El promedio de 2022 fue de aproximadamente dos mordidas no provocadas al mes. Esto es realmente poco si se considera que cada día ingresan al agua miles de bañistas, por lo que, alguien que recibe una mordida realmente tuvo mala suerte.

Hay un condado en especial donde ocurren casi la mitad de las mordeduras del estado: Volusia. Desde 1882, este territorio es por lejos el que más encuentros violentos ha registrado entre humanos y escualos. Al parecer la tendencia está muy lejos de cambiar y este martes se registró otra víctima.

Un hombre de Carolina del Sur se convirtió en la séptima persona mordida en lo que va de año en Volusia. Los hechos ocurrieron en la New Smyrna Beach, a las 8:00 de la mañana, cuando estaba practicando surf. Según contaron las autoridades, el encuentro ocurrió en un momento en el que el bañista estaba bajo el agua. Mark Sumsersett, de 38 años, se disponía a subir a su tabla cuando de pronto sintió que algo lo mordía.

Toda la cara de Mark ingresó en la boca del animal, que le dejó marcas desde las sienes hasta el mentón. La víctima contó que había viajado hasta el lugar, especialmente para disfrutar de las olas que está provocando el huracán Lee, aun bastante lejos de Florida. Asimismo, admitió que no logró ver nada al momento de lo ocurrido, por lo que no tiene mayores detalles aparte de lo que sintió, de acuerdo con lo publicado por el medio Fox35.

Este incidente parece haber ocurrido por una confusión del animal, como sucede la mayoría de las veces. Los tiburones no suelen atacar a los humanos por su cuenta, sino que creen que son focas u otros animales marinos. Después de una mordida pierden el interés, ya que, nuestra especie no forma parte de su dieta. “Escuché el crujido. Me sentí como si una trampa para osos me aplastara la cara”, narró.

Momentos de angustia

Después del ataque, el escualo se alejó de la víctima. Mientras tanto, el hombre saltó a la tabla y remó de regreso hasta la orilla. Esos segundos fueron aterradores para él, ya que sentía que en cualquier momento podía recibir otro ataque. Al llegar a la costa estaba sangrando mucho por lo que una mujer lo asistió y llamó al 911.

Debido a lo impactante de la situación, confesó que estaba algo desorientado. “No sabes qué hacer cuando te muerde un tiburón”, detalló.

De inmediato, lo trasladaron hasta el centro de traumatología del Halifax Health, donde suturaron y limpiaron sus heridas. A las pocas horas, le dieron el alta médica y pudo regresar a casa con 20 puntos en la cara.

A pesar de los riesgos, cada mañana cientos de surfistas se sumergen en las aguas de las costas de Volusia. El lugar cuenta con algunas de las mejores olas del sureste del país.

George Franco, un surfista habitual de la zona, comparó a los tiburones con lo que se vive en el tránsito vehicular.

“Eso es como decir que hay malos conductores en la I-4. Sabemos que están ahí fuera. Los tiburones están ahí fuera. Es su patio trasero. Simplemente, trata de no caer sobre ellos”, dijo al medio NBC Miami.