Este martes la tormenta tropical Elsa entró con fuerza en Florida, y ya ha afectado algunos condados en a su paso.

El reporte del centro meteorológico indicó que a las 2:00 pm, el fenómeno natural se movía hacia el norte en dirección a Tampa.

Los vientos máximos sostenidos de Elsa habían aumentado de 60 mph a 70 mph, por lo que se espera que al tocar tierra ya se convierta en Huracán.

Las autoridades indicaron que el paso de la Tormenta Tropical Elsa, podría generar tornados, en los condados, Miami-Dade, Broward y Monroe.

Los mismos se encuentran ahora e bajo vigilancia hasta las 11:00 p.m., que sea la hora en la que se emita un nuevo reporte.

Elsa, es la primera tormenta con el quinto nombre registrada en el Atlántico, ganó fuerza y ​​pasó rápidamente por los Cayos de Florida el martes por la mañana, lo que provocó una alerta de huracán en partes de la costa oeste del estado.

TORNADO WATCH – In effect for all of South Florida until 11 pm. Good time to have the Local10 Weather App to track radar and weather alerts. See more at https://t.co/vwgjZ2edlG pic.twitter.com/X5LlshUiUv

— WPLG Local 10 News (@WPLGLocal10) July 6, 2021