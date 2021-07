La tormenta tropical Elsa provocará fuertes lluvias al sur de Georgia desde este miércoles por la noche, según el Centro Nacional de Huracanes.

La tormenta tiene vientos máximos sostenidos de casi 45 mph con ráfagas aún más fuertes, y se espera que se debilite a medida que continúa moviéndose sobre tierra, dijeron los meteorólogos según CBS News.

De tres a 5 pulgadas de lluvia, con un máximo potencial de 8 pulgadas, afectará áreas del sureste de Georgia y Lowcountry de Carolina del Sur. Los tornados son posibles en todo el norte de Florida y el sureste de Georgia, también en el este de Carolina del Sur.

El gobernador de Georgia, Brian Kemp, emitió un estado de emergencia para 92 de los condados del estado en preparación para la tormenta tropical.

“El potencial de inundaciones y vientos fuertes, junto con tornados aislados es una amenaza suficiente para que todos deberían hacer los preparativos necesarios en previsión de la llegada de la tormenta tropical Elsa a Georgia más tarde hoy”, dijo Chris Stallings, director de la Agencia de Seguridad Nacional y Manejo de Emergencias de Georgia

La tormenta tropical Elsa tocó tierra en el condado de Taylor en la costa del Golfo de Florida el miércoles por la mañana.

Se ha culpado a la tormenta por una muerte en Estados Unidos. Un hombre de Florida murió el miércoles cuando las fuertes lluvias y el viento hicieron que un árbol cayera sobre dos autos, dijeron las autoridades. Al menos tres personas murieron en el Caribe antes de que la tormenta azotara Florida, según The Associated Press.

Tropical Storm Elsa caused masses of sea foam to form off the coast of Clearwater, Florida on Wednesday as the storm moved inland. pic.twitter.com/p7zCEhjt05

— CBS News (@CBSNews) July 7, 2021