El tren de alta velocidad Brightline de Florida, que ya tiene servicio en la costa este y próximamente de Orlando a Tampa, podría expandirse a otro destino.

Brightline, una vez que completen su expansión planificada, tendrá un servicio ferroviario de alta velocidad desde Miami hasta la costa este de Florida. Girará hacia el oeste hacia Orlando y Walt Disney World, luego continuará hasta el área de Tampa Bay. Actualmente, el servicio se realiza desde Miami a West Palm Beach y se le agregará a Orlando que se encuentra en construcción. Reseñó MyQ105.

Hay una llamada del representante de los Estados Unidos, Darren Soto, para agregar servicio al condado de Polk. El resultado que se cree es que un mayor servicio del tren Brightline significará una mayor inversión y desarrollo. Lakeland, Davenport y Haines City son ciudades que Soto consideró serían lugares de servicio.

3 years ago, we were taking riders from MIA to WPB. Today, we’re halfway done building tracks that will connect Mia to Orlando & we’re not stopping there! Catch a behind-the-scenes look into our progress tomorrow during our Facebook Live @ 11:30 AM! #OnTrackToOrlando pic.twitter.com/MNSXzVyic1

— Brightline (@GoBrightline) May 18, 2021