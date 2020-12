El Embajador de Venezuela en EEUU, Carlos Vecchio ejerció su derecho a participar en la Consulta Popular por Venezuela en Washington DC, desde donde informó que la jornada de este 12 de diciembre se está realizando de manera positiva y que los venezolanos “están enviando un mensaje al mundo entero de que no se rinden y no lo van a hacer hasta que logremos la libertad de Venezuela”.

Por Redacción MiamiDiario

En el punto habilitado en la residencia de la Embajada de Venezuela, una de las sedes recuperadas en Washington DC, Vecchio resaltó que se han establecido 52 puntos presenciales y 55 itinerantes en 64 ciudades de 22 estados de EEUU, dispuestos gracias “a todo el esfuerzo de los venezolanos, tanto en Venezuela como en el exterior, logrando habilitar 3000 puntos de Consulta en todo el mundo y que refleja la fuerza que tiene la diáspora venezolana y su voluntad de cambio”.

El diplomático venezolano manifestó que la Consulta Popular es un mecanismo de resistencia, impulsado por el gobierno interino de Juan Guaidó y todas las fuerzas democráticas del país para presionar una transición que lleve a una democracia a través de la realización de elecciones presidenciales y parlamentarias libres y transparentes.

En este sentido, invitó a quienes aún no han participado de forma digital o presencial, a sumarse al esfuerzo que permitió que hoy los venezolanos alcen su voz. “La participación de hoy tiene un valor mucho más grande que cualquier farsa del régimen y no es comparable con el proceso fraudulento del 6D. Eso no se compara frente a un movimiento firme y democrático como lo es la Consulta Popular y con la que se enfrenta una dictadura”.

De igual forma felicitó a los venezolanos por demostrar coraje y perseverancia por la libertad de Venezuela. “Nos ha tocado enfrentar la persecución, la emergencia humanitaria, la violación de los derechos humanos. Sintámonos orgullosos de dar este ejemplo de resistencia, de valor al enfrentar a una dictadura de este nivel con todos los mecanismos que nos da la Constitución”.

En relación a las dudas sobre la seguridad del proceso, informó que la plataforma se encuentra blindada para resguardar la identidad de los venezolanos y que luego de que la información sea auditada, será eliminada.

Finalmente, destacó que participar en la Consulta Popular marca un precedente en la comunidad internacional. “Enviamos este mensaje para visibilizar el conflicto y la crisis que padece Venezuela. Cada vez que alzamos la voz llamamos la atención de los gobiernos del mundo y ellos tienen la incidencia para luego respaldar un proceso electoral limpio y justo en el que los venezolanos podamos escoger libremente”.

Con información de nota de prensa

También le puede interesar

¡Pero Sebas!: Alumno fue sorprendido recibiendo clase virtual acostado en su cama

La industria manufacturera sigue entre los cinco principales empleadores de EE.UU

¡De infarto! Jennifer López se fotografía en la piscina de su nueva casa de Miami