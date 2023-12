VIDEO del brutal choque entre un vehículo y una patrulla policial en Miami Gardens

Conducir en Miami suele convertirse en todo un desafío. A la congestión en las avenidas, percances y desperfectos de los carros se pueden sumar los accidentes viales que están a la orden del día. Pese a las regularizaciones, los incidentes se reportan con frecuencia varios de estos con saldos lamentables.

La madrugada del pasado 5 de diciembre un suceso involucró a una patrulla policial y otro imprudente tras el volante que provocó el choque en la intersección de la Northwest 27th Avenue y 167th Street en Miami Gardens. El aviso de emergencia se dio de inmediato para la atención de tres personas que resultaron heridas, incluyendo a un uniformado.

La investigación se mantiene abierta en busca de nuevos detalles del incidente. Un video de una cámara de vigilancia revelado este 7 de diciembre mostró el momento del impacto entre el vehículo Dodge Charger negro y la patrulla policial de Miami Gardens, de acuerdo con el reporte de NBC Miami.

En la grabación se observó claramente cómo el automóvil pasó de largo la luz roja del semáforo en rojo, cuando iba a toda velocidad. Pocos metros después chocó con fuerza la unidad policial que giró varias veces por el impacto. El fuerte golpe dejó mal herido al agente a quien trasladaron al Ryder Trauma Center del Jackson Memorial Hospital donde se le diagnosticó una lesión en el hombro.

El Dodge Charger negro conducido por Luis Andrew James, de 36 años, también sufrió daños por el impacto y estuvo a punto de incendiarse. El hombre debió ser rescatado en el lugar y posteriormente arrestado por conducir ebrio. También se le acusó de posesión de alcohol y sustancias como crack, cocaína y marihuana.

Desde el Departamento de Policía de Miami Gardens rechazaron con contundencia la imprudencia tras el volante. “Hacer caso omiso de estas señales pone en peligro a infractores y transeúntes inocentes como nuestro oficial que estaba en una patrulla de rutina en ese momento”, comentó la jefa de policía.

