Ha habido algunos cambios y adiciones bastante importantes en WhatsApp en los últimos y meses, y es que el desarrollo más reciente es un reemplazo para la actual característica de los chats archivados.

WhatsApp reemplazará lo que se conoce como chats archivados por “Leer más tarde” , un cambio con el que no se mostrarán notificaciones de nuevos mensajes con la intención de reducir las interrupciones. Cuando un chat tenga la función activa, el usuario no recibirá notificaciones.

Por ahora, las referencias a Leer más tarde solo se han visto en la versión iOS de WhatsApp (concretamente en la beta de WhatsApp Messenger para iOS 2.20.130.1), pero es difícil imaginar que la función no llegue también a Android. Pero al no haber sido anunciada oficialmente, es difícil saber cuándo llegará a manos de todo el mundo.

La compañía de tecnología lleva tiempo trabajando en lo que llamó “Modo Vacaciones”, esta configuración permite a los usuarios archivar conversaciones para silenciarlas. En una versión anterior, al llegar nuevos mensajes se desarchivaba el chat y lo hacia regresar a la lista de conversaciones.

📝 WhatsApp Messenger beta for iOS 2.20.130.16: what’s new?

WhatsApp is working on a replacement for "Archived Chats", called "Read Later", available for everyone in a future update.https://t.co/CXMLCd4B40

— WABetaInfo (@WABetaInfo) November 16, 2020