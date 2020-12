La familia Pinkett-Smith se ha caracterizado por sinceras discusiones familiares sobre los diferentes problemas personales que han tenido que enfrentar durante el curso de dos años al mando del programa dirigido por la matriarca, Red Table Talk.

Ahora la más joven de la casa, Willow, quien se sentó en la popular mesa roja para tratar temas relacionados con su salud mental

La joven de 20 años ha querido explicar lo que significa para ella sufrir de ansiedad y cómo trata este asunto, ya que según lo que explica con sus propias palabras, se ha visto obligada muchas veces a refugiarse en una especie de “caparazón” cuando se siente abrumada por una serie de sentimientos como la vergüenza, la culpa y la tristeza.

Esto fue explicado frente a las cámaras bajo los ojos vigilantes de su madre y su abuela. “Hace cuatro días empecé a experimentar una ansiedad tan aguda que me impedía hablar. Ni siquiera es algo de lo que quieras hablar porque parece que estás loco y no quieres que los demás también piensen en ello, así que al final decides que es mejor no decir nada al respecto”, dijo.

El conflicto emocional causado por este tipo de angustia la llevó a afeitarse el pelo y así llamar la atención de sus padres, que no dudaron en tomar medidas al respecto.

