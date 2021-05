El anuncio del gobernador Ron DeSantis en el que eliminaba las medidas anticovid que habían implementado los gobiernos trajo consigo mucho malestar entre varios dirigentes de Florida, entre ellos la alcaldesa de Miami-Dade.

I was proud to sign landmark legislation & 2 executive orders to protect individual liberties. SB 2006:

✔️Bans Vaccine Passports

✔️Prohibits Indefinite Lockdowns

✔️Ends Local Restrictions on Small Businesses

✔️Bolsters Emergency Preparedness for Future Public Health Emergencies pic.twitter.com/R2YpxZJd8i

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) May 3, 2021