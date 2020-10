Durante el Facebook Live con Mundo Hispánico, la reconocida vidente cubana Mhoni Vidente le pidió a los hispanos que se cuiden después de las elecciones presidenciales, pues habrá muchas protestas, según difundió mundohispanico

Por Redacción Miami Diario

Durante la transmisión, los usuarios le plantearon sus inquietudes, solo tenían que escribir su nombre completo, fecha de nacimiento y lo que querían saber.

Pero lo revelador vino prácticamente en los últimos minutos de este Facebook Live, ya que Mhoni Vidente hizo una seria advertencia a los hispanos después de las elecciones.

“Cuídense mucho de las manifestaciones en Estados Unidos. No va a ser tan fácil la próxima semana. Voten y luego se regresan a su casita”, indicpo Mhoni.

Comentó que la gente de color podrá estar un poco inquieta por lo que pueda pasar, aunque también se sentirá mucho frío ese día.

“Se nos va a adelantar el frío antes de tiempo, así que hay que cuidarse y tomar mucha vitamina C. Acuérdense que con este virus tú debes ser tu propio médico y tu propio enfermero, ¿qué significa esto? Pues que yo me voy a cuidar mucho, que yo voy a usar mi cubrebocas mientras llega la vacuna o el medicamento. Así que tomen mucha vitamina C; hay que cuidar la salud”, agregó.

Por último, la psíquica y clarividente cubana, con gran éxito en redes sociales, compartió que una amiga le ha dicho que no ha podido ver a sus abuelos por culpa del coronavirus, por lo que le recomienda que los vea de “lejos”.

“Ya pronto nos volveremos a abrazar y a querer, ya falta menos. Todo tiene un principio y un final. Lo más importante es que todo tiene una caducidad, así que vamos a volver a salir y a sonreír”.

Para el próximo Facebook Live, Mhoni Vidente prometió que tendrá los amuletos 2021, los cuáles rifará entre sus seguidores.

Con información de: mundohispanico

También te puede interesar: