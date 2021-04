Los casos de acoso y abuso sexual en línea, pueden afectar a cualquier individuo de la sociedad, al ser comunes, y en algunos casos, no tomados en cuenta o con seriedad. Así lo aseguró la Administración para los Niños y las Familias (ACF), a través de su cuenta en la red social Twitter.

La agencia federal indicó, de forma imperativa, que los ciudadanos deben instruirse, por lo que citó al Centro Nacional de Recursos sobre Violencia Sexual, instancia encargada de proveer herramientas para prevenir y responder ante casos de acoso y abuso sexual.

Online sexual harassment and abuse are widespread, common, and not always taken seriously. During #SAAM2021, learn from @NSVRC how you can build safe online spaces. #SAAMWeCanBuild https://t.co/Ma6Vhvnx6G pic.twitter.com/seHg4Y3Efd

— ACF (@ACFHHS) April 12, 2021