El 22 de abril, la Comisión Municipal aprobó la ordenanza Building Efficiency 305 (BE305), por la que se crea un programa que obliga a los edificios privados y de propiedad de la ciudad de Miami de más de 20.000 pies cuadrados a realizar e informar de una evaluación comparativa anual de la energía y el agua, a menos que esté exento de ello.

También se exige el mantenimiento de las instalaciones y equipos de los edificios cada cinco años. Esto aplica en el caso de los edificios de más de 50.000 pies cuadrados, reportó Mailchi

La evaluación comparativa se realizará mediante la plataforma gratuita Energy Star Portfolio Manager.

Las exenciones para la evaluación comparativa se ofrecen en caso de dificultades económicas, mientras que las exenciones para el reajuste se ofrecen en caso de dificultades económicas, edificios de alto rendimiento, grandes mejoras y renovaciones.

Los edificios que estén al día con el programa pueden solicitar un crédito en la tasa de permiso correspondiente.

