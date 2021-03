La alcaldía de Miami-Dade recuerda encarecidamente que envíe su pago en línea para el año fiscal 2020, en lugar de visitar nuestra Oficina de Servicio Público para realizar cualquier transacción comercial del Recaudador de Impuestos.

Incluido el pago de impuestos sobre bienes inmuebles, impuestos a la propiedad personal tangible e impuestos comerciales locales.

Tenga en cuenta que, si paga con una tarjeta de crédito o débito, se aplicará a cada transacción una tarifa de conveniencia no reembolsable del 2,21 por ciento cobrada por las instituciones financieras.

Si paga con un cheque electrónico, no hay tarifas de conveniencia (las transacciones con eCheck son gratuitas). No se aceptan pagos con tarjeta de crédito en nuestra Oficina de Servicio Público.

Las facturas de impuestos anuales se enviaron por correo el 30 de octubre de 2020. Solo se pueden pagar en línea los impuestos del año en curso (2020).

March 31 is the last day to pay your 2020 property taxes in #OurCounty before interest and fees are added. Protect yourself and others, and avoid the lines, by paying online.https://t.co/fieNsWP5Cb pic.twitter.com/Ez01zvUE5z

— Miami-Dade County (@MiamiDadeCounty) March 15, 2021