El ex presidente Donald Trump ya se encuentra instalado en su nueva oficina en Mar-a-Lago, y una publicación reveló recuerdos presidenciales y pistas sobre cómo está pasando su post-presidencia.

El ex asistente Stephen Miller tuiteó después de lo que llamó una “reunión excelente”, con Donald Trump en dicha oficina. El empresario está sentado en un escritorio que se asemeja al Resolute Desk de la Oficina Oval.

Just had a terrific meeting with President Trump! pic.twitter.com/jGyAnURAky

— Stephen Miller (@StephenM) April 5, 2021