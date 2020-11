A pesar de que han circulado a través de las redes sociales varias informaciones sobre presuntos planes de violencia en el día de elecciones en Miami-Dade, autoridades federales han determinado que no existen tales amenazas.

A pesar de estos datos de posibles protestas y actividades delictivas la policía de Miami-Dade, junto al Southeast Florida Fusion Center y otros organismos descartaron estas informaciones.

Sin embargo se mantendrán monitoreando lo que ocurre en el cierre del proceso electoral de la entidad.

#RumorControl Please see the below flyer from our Homeland Security Bureau regarding texts/posts circulating which warn of possible civil unrest. ⬇️ pic.twitter.com/pc4YqSFnOy

— Miami-Dade Police (@MiamiDadePD) November 3, 2020