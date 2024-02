Caos en Miami Lakes tras rotura de tubería principal de agua

Un río de agua corría por una importante arteria vial de Miami Lakes la tarde de este lunes 26 de febrero. No, no se debía a lluvias, sino a una rotura de la tubería principal lo que provocó el colapso de un vehículo y caos en la zona.

El Departamento de Agua y Alcantarillado de Miami-Dade informó que la avería la causó una empresa privada que estaba haciendo trabajos en la NW 67th Avenue, entre New Barn Road y Main Street.

Alrededor de las 5:00 p.m. varios videos comenzaron a circular en las redes sociales, mostrando la inundación que alcanzó residencias y locales comerciales aledaños a la calle. Se presume que la profundidad del agua fue de unos 4 pies.

Un automóvil que transitaba por la carretera cayó en la alcantarilla con el neumático izquierdo. En las imágenes se puede ver el vehículo inclinado hacia adelante y hundido levemente en el agua.

La conductora Marie Merone confesó al canal 7News que para salir del auto tuvo que saltar al asiento del pasajero y en cuestión de dos segundos entró el agua al interior.

Minutos más tarde, la policía de Miami Lakes cerró la vía para evitar mayores daños en otros carros. Casi tres horas después de la rotura, los equipos de obras públicas pudieron cerrar la válvula para impedir que siguiera perdiéndose agua.

“Una vez que el personal haya aislado la principal y determinado el alcance de los daños, comenzará la reparación”, informó el Departamento de Agua y Alcantarillado de Miami-Dade en sus redes sociales. Hasta la noche del lunes, aun no había actualización de la información.

— Miami-Dade Water & Sewer (@MiamiDadeWater) February 27, 2024