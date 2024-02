Florida recibe fondos para estudiar impacto del mar en estructuras y edificios

Parece poco más que inverosímil que Florida tenga una gran cantidad de construcciones en proyecto, en etapas intermediadas o en fases ya finales y no existan investigaciones sobre el impacto del aumento del nivel del mar en los pilotes y bases de estos edificios.

Es indudable el crecimiento urbano que ha experimentado el estado del sol en la última década, con inversiones multimillonarias en grandes complejos habitacionales o torres empresariales. Pero también es tangible cómo se cierne el calentamiento global sobre esta península de Estados Unidos.

El crecimiento del nivel del mar no es algo que comenzará a afectarnos en un futuro lejano, sino que ya está encima de nosotros. Hay zonas como Los Cayos donde el agua subterránea está apenas a 3 pies de la tierra. En las ciudades, los drenajes comienzan a no ser suficientes en momentos de inundaciones.

Ante este panorama, la Universidad Internacional de Florida ha dicho “manos a la obra”, gracias a una subvención federal de 9 millones de dólares. Esta financiación permitirá establecer una red de pozos a lo largo de la costa. Su objetivo será arrojar luz sobre cómo el aumento del nivel del mar está transformando el paisaje subterráneo y qué amenazas podrían enfrentar los edificios en la región.

Proud to present @FIU with $9.7M+ from @NOAA for a coastal subsurface monitor network. This project will gather vital sea level rise impact data, providing early warnings to our communities so we can plan and adapt to risks and avoid costly hits to our coastal infrastructure. pic.twitter.com/jZM48T2vTv

— Rep. Debbie Wasserman Schultz (@RepDWStweets) February 21, 2024