Los dos primeros días de el Civic Week de Miami-Dade se pueden catalogar como un éxito.

La inciativa de Daniella Levine Cava con la Civic Week es para ver: “¿Cómo es para usted un próspero condado de Miami-Dade?”. Los resultados se darán a conocer al cierre.

Así daba a conocer la programación para hoy:

Es el día tres de #CivicWeek !

Hoy hablaremos de Tránsito y Medio Ambiente, dos problemas críticos que enfrenta nuestra comunidad. Unirse a la conversación Flecha hacia abajo

El sábado, la alcaldesa Daniella Levine Cava dio inicio al Civic Week Thrive305 con un evento virtual y en vivo en el Adrienne Arsht Center..

“El gobierno funciona mejor cuando está más cerca de las personas a las que servimos, y de eso se trata Thrive305”, dijo el alcalde Levine Cava. “Más de 26,000 residentes del condado de Miami-Dade se tomaron el tiempo para completar nuestra encuesta Thrive305. Durante la Semana Cívica compartiremos los resultados de la encuesta mientras profundizamos en una conversación más profunda con los residentes sobre vecindarios saludables y seguros, tránsito, seguridad pública, recuperación económica, y más, para construir un plan de acción que refleje directamente las prioridades de la comunidad. ¡Esta es su oportunidad de hacer que se escuche su voz y quiero saber de usted!”, señaló en una nota de prensa del condado.

Thrive305 es una iniciativa de participación cívica en todo el condado lanzada por el alcalde Levine Cava en asociación con la Fundación Miami para aprovechar el activo más grande de Miami-Dade, sus residentes, a través de una encuesta y una serie de talleres para informar las políticas del condado, enfocados en una recuperación equitativa y una comunidad próspera. .

The last two days residents all across Miami-Dade have come together for #CivicWeek, making their voices heard on the future of our community. Starting at 6 pm today we’ll be covering transit and environment – visit https://t.co/4Np3DOnp8C to join the conversation. pic.twitter.com/TsGy2vxYhn

— Daniella Levine Cava (@MayorDaniella) April 14, 2021