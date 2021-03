El Consulado General de la República Dominicana en esta ciudad, informó mediante las redes sociales, como es el actual estilo de comunicación para la prensa, que “la central telefónica está presentando averías debido a fallas técnicas”, justo a 7 meses de haber anunciado la instalación de una “moderna central telefónica” y mientras las quejas de ciudadanos dominicanos buscando servicios, continúan aumentado en el sentido de falta de comunicación vía llamadas.

Por Rose Mary Santana

La sede consular del gobierno dominicano explica que “lamenta el imprevisto.” Ello ocurre justo después que un reportaje de quien suscribe se informara de lo caótico que resulta comunicarse con el Consulado, entre otras situaciones en relación al contacto con la prensa dominicana y la local en Miami.

Este medio tiene constancia que, en llamadas de ciudadanos realizadas en meses diferentes, las llamadas nunca se han contestado y ha sido imposible que las personas resuelvan sus dudas, sin asistir de manera presencial a la sede diplomática.

Cuando la contestadora responde a su llamada al número central del Consulado en esta ciudad, (305) 358-3220 y marca la extensión de quien se supone sea la operadora (o) que responda, nadie contesta y ello ha estado sucediendo por meses en esta sede, lo que es preocupante para la comunidad dominicana, según afirman ciudadanos dominicanos.

“He estado tratando de conversar con alguien en el Consulado porque tenía una pregunta que hacer sobre algo, pero llamé varias veces en la última semana de febrero en un horario laboral (10:00am) pero no me comuniqué, me fue imposible hablar con alguien ahí. Cuando marcaba el cero, para hablar con una operadora, nadie me respondió. Creo que es un servicio muy deficiente de una institución que nos representa a todos los dominicanos en la Florida”, dijo doña Lidia María Mercedes.

La dama que reside en el Condado de Broward explica que, “no puede ser posible que no se logre hablar con un ser humano en ese Consulado, donde se pagan con parte de los impuestos que pagamos al país, los salarios de muchos de los que trabajan ese lugar. El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez y nuestro presidente Abinader deber resolver esto ya, damos muy mala imagen”, dijo la dama.

Mientras que una reconocida periodista que reside en la República Dominicana insistió durante dos semanas tratando de comunicarse con el Consulado, pero al serle imposible, para preguntar sobre un documento que requiere un familiar que vive en Miami y que tampoco pudo comunicarse, tuvo que valerse de quien suscribe para saber horario habitual y otros detalles sobre el documento.

Este problema parecería verse solucionado con la anunciada instalación de una nueva central telefónica, pero al parecer también necesita de voluntad política administrativa para eficientizar los servicios dirigidos a la diáspora y prestar un servicio adecuado y de excelencia para los contribuyentes dominicanos que residen en la Florida, siendo que, para el presidente de la República, Luis Abinader, la diáspora es sumamente importante y que además, se trata de la vía idónea para mantener contacto comunidad y país.

El consulado general, acéfalo de un vocero (a) para responder inquietudes de la prensa dominicana y local en Miami, comunicó respecto a la referida falla telefónica a través de un post en las redes sociales como ha sido el estilo de la presente administración diplomática.

“Buenas tardes. Le informamos que nuestra central telefónica está presentado averías debido a fallas técnicas. Lamentamos cualquier inconveniente que ese imprevisto pueda ocasionar. Estamos trabajando para solucionarlo a la mayor brevedad posible. Agradecemos su comprensión”, concluye el post del Consulado en las redes sociales.